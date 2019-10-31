В Ростові-на-Дону оголосили обвинувачення вісьмом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляють Крим.Реалії, передає НВ.

«Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався у 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення», − повідомив адвокат Назім Шеіхмамбетов.

Він зауважив, що під час виступу його підзахисних російський суддя неодноразово їх перебивав, внаслідок чого один з активістів заявив про відвід судді.

На наступному засіданні суд продовжить заслуховувати ставлення затриманих до звинувачення.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року в анексованому Криму ФСБ РФ провела обшуки в будинках кримських татар. Силовики затримали 24 громадських активістів за підозрою в причетності до «справи Хізб ут-Тахрір».

14 травня в Кіровському райсуді Ростова-на-Дону відбулися судові засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група). Суд продовжив термін арешту в СІЗО всім затриманим.

12 серпня Кіровський районний суд Ростова-на-Дону залишив під вартою до 15 листопада шістьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

У Росії, а також в окупованому нею Криму члени міжнародної ісламської політичної організації Хізб ут-Тахрір регулярно зазнають переслідувань. Представники організації називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському"халіфаті", але при цьому відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування з боку російської влади.