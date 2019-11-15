Стала відома дата зустрічі "нормандської четвірки"
|18:10 15.11.2019
|Украина
Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі.
Джерела "Європейської правди" підтвердили, що досягнуто остаточної домовленості щодо дати.
За інформацією джерел, ініціатива щодо дати була французька, проте остаточне затвердження очікувалось з боку РФ.
Раніше у п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на адміністрацію президента Франції повідомило, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться 9 грудня в Парижі.
Також про це повідомили французькі ЗМІ. Зокрема, видання Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац зазначило, що метою зустрічі є "відкрити нову послідовність імплементації Мінських домовленостей".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко днями заявив, що Україна, Німеччина та Франція схвалили попередню дату зустрічі в "нормандському форматі", оскільки українська сторона виконала всі умови для її проведення.
Остання зустріч на найвищому рівні у "нормандському форматі" відбулася у жовтні 2016 року.
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