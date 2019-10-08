Стан засудженого у Криму Захтея сильно погіршився - Денісова

21:10 15.11.2019   Крым

Стан здоров'я українського політв'язня Андрія Захтея сильно погіршився. 

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Права громадянина України Андрія Захтея, який утримується в "ФКУ ВК 1 УФСВП Росії по Республіці Крим і місті Севастополю" - порушено. Згідно з наявною інформацією в Андрія Захтея сильно погіршився стан здоров'я, зокрема, загострилися хронічні захворювання. Він скаржиться на головний біль, болі в спині у зв'язку з травмою хребта та оніміння рук і ніг. Крім того, є проблеми з зубами", - написала Денісова.

Вона зазначила, що не дивлячись на наявні проблеми зі здоров'ям, співробітники пенітенціарної установи не надають необхідну медичну допомогу громадянину України.

Так, зазначені факти суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

"Звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу", - повідомила омбудсмен.

Нагадаємо, засудженого у справі "українських диверсантів" Андрія Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії № 1.

Як повідомлялось, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО "Лефортово", потім повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.



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