Здание геолого-разведочного института в Симферополе выставлено на продажу за 232,2 млн рублей.

Соответствующий лот появился на сайте торгов 15 ноября. Стартовая цена установлена в размере 232 261 929,77 рублей, пишут Примечания.

Здание крымского филиала института уже несколько лет стоит заброшенным. Оно было создано в 1956 году правительственным постановлением на базе самостоятельных отделов Крымского филиала НАН Украины. Как сообщало издание «Крымский телеграф», в 1963 году институт был передан в систему Министерства геологии СССР, до 1991 года находился в ведении Министерства геологии, а потом Геолкома Украины, а с марта 2000-го — в статусе отделения Укр ГГРИ. Предприятие являлось единственным на Украине отраслевым научно-исследовательским учреждением, которое занималось выполнением научно-исследовательских и опытных работ, развитием отраслевой базы, в том числе чёрных и цветных металлов, фосфоритов и других.

В плачевном состоянии институт находится около последних 10 лет, хотя в свое время он являлся ведущим институтом минеральных ресурсов. Рушиться все началось после распада СССР — мощный геологический вуз Украине был попросту не нужен, как и сама геологоразведка. Сократили финансирование, урезали зарплаты, потеряли людей. Ученые разбрелись по другим институтам и университетам.

В июне 2014 года здание передали в безвозмездное пользование Управлению делами президента РФ для размещения полномочного представителя — на тот момент им был Олег Белавенцев, нынешний советник "главы Крыма" Сергея Аксенова.

Однако в интерьерах старого института экс-полпред сидеть не захотел, и здание продолжало простаивать.

В крымской столице вообще много подобных зданий, которые заброшены властями, не ремонтируются, не сохраняются, доживают до полуразрушенного состояния, после чего появляются в продаже.

Например, Дом Арендта на улице Карла Маркса, 25, который местные печально называют «Симферопольской стеной плача». Голые стены, зияющая дыра вместо кровли, ни окон, ни дверей — это всё, что сейчас осталось от памятника истории и архитектуры, элегантного особняка дореволюционной постройки. У объекта есть собственник — украинская фирма «Фонд Крым». Она находится в Киеве. Крымские власти разводят руками — нельзя же выгнать собственника.

Удивительно, что наличие украинских собственников никак не помешало Сергею Аксенову и его подчиненным национализировать сотни предприятий с объяснением — Крыму нужнее. Национализировали даже у крымчан, получивших российское гражданство и переоформивших свой бизнес в российском правовом поле, пишет издание.