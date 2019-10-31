Крымские оккупационные власти выставили на продажу имение украинского олигарха на территории комплексного памятника истории и культуры Новый Кучук-Кой.

Объект по адресу Ялта, пгт Парковое, шоссе Парковое, д. 14А появился на сайте торгов. Стартовая стоимость этой недвижимости — 1 975 002 416,4 рублей, аукцион на повышение, пишут Примечания.

В конкурсной документации сказано, что новый собственник комплекса зданий будет обязан выполнять требования охранных обязательств по отношению к памятникам культурного наследия: Комплекс «Дача Я.Е. Жуковского «Новый Кучук-Кой», в который входит Дачный домик Я.Е. Жуковского, барельефы «Сон» и «Пробуждение» на южном фасаде дома садовника, парк (начало ХХ века).

Комплекс из роскошных домов и огромного бассейна находится на территории памятника истории и культуры Новый Кучук-Кой — прямо на морском побережье.

В начале 20 века на этом месте поселился петербургский художник Яков Евгеньевич Жуковский. Страстный любитель современного русского искусства, он привлек к созданию своей виллы Новый Кучук-Кой сначала Виктора Замирайло и Евгения Лансере, а затем мастеров «Голубой розы».

В 1907–1914 годах Павел Кузнецов создал в Новом Кучук-Кое завораживающий мир фресок и майолик, где колышутся ивы и море, а лестницы и скамьи прорастают цветочными узорами. Александр Матвеев населил парк задумчивыми скульптурами, созданными из местного светлого камня – над бассейном с кувшинками-нимфеями встала «Нимфея», лестницу у дома украсили статуи сидящих мальчиков и девушек, спящими казались даже юноши, поддерживающие мостик.

Петр Уткин за несколько лет создал живописный портрет Нового Кучук-Коя, десятки картин и акварелей, по которым можно судить о красоте дома и парка. О том, что Новый Кучук-Кой стал «академией художеств Жуковского», приютом искусств и художников, напоминает «Ангел» Михаила Врубеля — майолика на скальной арке.

Сейчас часть этих произведений искусства находится в столичном музее-заповеднике «Царицыно», экспонаты в августе 2019 года выставлялись на экспозиции «Сады Серебряного века».

Часть прекрасного была потеряна, когда в 2000 году на территории усадьбы появился забор, перекрыв восточную часть парка.

В 2002 году почти вся территория имения «Новый Кучук-Кой» стала частной собственностью, сообщает портал «Хранители Наследия». Приблизительно с 2005 года в парке появились скульптуры-фальшивки. С 2007 года доступ на всю территорию парка был уже крайне затруднен. В 2010 году за забором оказалась вся территория и даже бывшая погранзастава, находящаяся на северо-западе от имения. Доступ на территорию невозможен уже много лет.

На территории объекта культурного наследия выстроено два высотных здания большой площади и огромный комплекс с бассейном. Вырублена большая часть парка, изменен ландшафт, уничтожен домик садовника, дом Жуковского находится в законсервированном виде. Местонахождение мраморных скульптур учеников Матвеева неизвестно, вместо них в парке находятся уродливые поделки.

Юридическими собственниками новых строений и памятников при Украине стали две компании: западная часть (Парковое шоссе, владение 12) принадлежала ООО «Инвестио», восточная часть (Парковое шоссе, владение 14а) – «Starvista Limited».

Фирма «Старвиста Крым» на 100% принадлежит кипрской Starvista Ltd, головная компания — System Capital Management Ltd, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

С 2017 г. по двум этим участкам шли суды. В итоге имущество признали собственностью Республики Крым в лице Совета министров. Новые здания резиденции Ахметова и бассейн были признаны самовольно построенными.

Судьба памятника культурного наследия волновала властей меньше, чем наличие самовольно построенной виллы, поэтому ее решено продать. Сумма баснословная даже по крымским меркам, где санатории, пансионаты и гостиницы продают каждый месяц пачками в частные руки.

Даже санаторий «Ливадия», в состав которого входят несколько зданий Ливадийского дворца, был продан дешевле — за 509 млн рублей российскому «православному олигарху» Константину Малофееву.

Любителями крымских санаториев и пансионатов на берегу моря считаются и бизнесмены Ротенберги. Фирма, которую возглавлял генерал Владимир Зарицкий (его называют человеком вышеназванных бизнесменов), скупила санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор». Зарицкий скупил не только пансионаты, но и госпредприятие «Крымтелеком», акционированное перед продажей.

Еще один известный бизнесмен, владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук купил пансионат «Дельфин» в Новом Свете.

Не один Ахметов лишился роскошной крымской недвижимости. Олигарх Игорь Коломойский тоже потерял немало активов, не говоря уже о банке и заправочных комплексах. Например, пансионат «Форос», который продали семье экс-президента Татарстана, пансионат «Катрополь» в Кацивели, выкупленный за 73 млн рублей фирмой, основанной экс-полпредом президента Олегом Белавенцевым. Сейчас он является советником т.н. "главы" Крыма.