Принцип «одного окна» будет внедрен в грузинских портах

20:30 15.11.2019   Грузия

Правительство Грузии продолжает внедрение принципа «одного окна» во всех сферах, которые рассчитаны на оказание государственных услуг частному сектору, для того, чтоб упростить бизнесу процедурные вопросы, сократить бюрократию, и сделать работу госструктур более эффективной.

Об этом заявила министр экономики страны Натиа Турнава, пишет издание bizzone.info

По словам министра, в настоящее время начинается процесс работы над оцифровкой портов и внедрения принципа «одного окна» в портовым сервисе. 

«Речь идет об одном комплексном проекте, который объединит все существующие в настоящее время платформы и до 30 аппликаций, которые раньше надо было заполнять поотдельности. Теперь они все будут объединены, и в результате перевозчики и порты будут иметь возможность лучше планировать свою работу, избежать возникновения очередей, оптимизировать грузопоток» - заявила она.

По словам министра, Грузия, как часть транспортного коридора, стремится к тому, чтоб стать главным реформатором среди стран, принимающих в нем участие. 

«В нашем коридоре много стран, много игроков, и мы, как во многих других сферах, стремимся к тому, чтоб быть топ-реформаторами, самой передовой страной, где портовая инфраструктура будет прозрачной и эффективной» - заявила Натиа Турнава. 

В 2019-2020 годах в грузинских портах с целью развития транзитного потенциала будет внедрена система одного окна, целью которой является внедрение цифровых технологий и упрощение бюрократических процедур. 

Первый этап программы, предусматривающий проведение исследования, необходимого для начала реализации проекта, был профинансирован посольством США в Грузии. 



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