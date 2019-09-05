Правительство Грузии продолжает внедрение принципа «одного окна» во всех сферах, которые рассчитаны на оказание государственных услуг частному сектору, для того, чтоб упростить бизнесу процедурные вопросы, сократить бюрократию, и сделать работу госструктур более эффективной.

Об этом заявила министр экономики страны Натиа Турнава, пишет издание bizzone.info.

По словам министра, в настоящее время начинается процесс работы над оцифровкой портов и внедрения принципа «одного окна» в портовым сервисе.

«Речь идет об одном комплексном проекте, который объединит все существующие в настоящее время платформы и до 30 аппликаций, которые раньше надо было заполнять поотдельности. Теперь они все будут объединены, и в результате перевозчики и порты будут иметь возможность лучше планировать свою работу, избежать возникновения очередей, оптимизировать грузопоток» - заявила она.

По словам министра, Грузия, как часть транспортного коридора, стремится к тому, чтоб стать главным реформатором среди стран, принимающих в нем участие.

«В нашем коридоре много стран, много игроков, и мы, как во многих других сферах, стремимся к тому, чтоб быть топ-реформаторами, самой передовой страной, где портовая инфраструктура будет прозрачной и эффективной» - заявила Натиа Турнава.

В 2019-2020 годах в грузинских портах с целью развития транзитного потенциала будет внедрена система одного окна, целью которой является внедрение цифровых технологий и упрощение бюрократических процедур.

Первый этап программы, предусматривающий проведение исследования, необходимого для начала реализации проекта, был профинансирован посольством США в Грузии.