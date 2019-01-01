На новые российские Су-57 придется ставить старые двигатели

20:15 15.11.2019   Россия

Вопреки информации о том, что опытное производство двигателей второго этапа для российских истребителей пятого поколения уже налажено, стало известно о том, что в действительности, эти сведения не соответствуют реальности. 

На данный момент эти двигатели оказались не готовы, и, очевидно, их появление может отсрочиться на 2-3 года, пишет avia.pro.

Поводом для сомнений среди специалистов стала информация о том, что разработчики так называемого «изделия 30» заняты на текущем этапе лишь проведением научно-исследовательской работы, т.е., фактически, на данный момент не завершён даже один из основных этапов по созданию мощной манёвренной силовой установки для российского истребителя пятого поколения.

На фоне этого, специалисты высказали предположения о том, что как минимум первых два десятка боевых самолётов пятого поколения на вооружении ВКС России будут оснащены двигателями первого этапа.

«Если речь идёт лишь о выполнении НИР, то с уверенностью можно сказать, что двигатели не готовы, и, очевидно, их не стоит ожидать ранее 2022 года, и это при условии, что дальнейший этап конструирования, создания и испытания пройдёт сравнительно гладко», - отмечает специалист.



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