Запрет предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях не распространяется на квартиросдатчиков, а затронет лишь малые отели и хостелы.

Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила адвокат, член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская.

"Те, кто сдавал квартиры, продолжат это делать", - разъяснила эксперт.По ее словам, постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации, не вводит дополнительных запретов.

"У нас 1 октября вступили в силу изменения в жилищном кодексе, согласно которому нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Ничего нового не произошло, Медведев нового запрета не подписал. Ранее было несоответствие между актом более низкого уровня и актом высокого уровня, поэтому правительство РФ привело постановление правительства в соответствие с федеральным законом", - сказала Петровская.

Данный запрет затронет интересы только тех гостиниц, которые размещались в жилых помещениях. Такие места размещения точно не откроются в следующий курортный сезон. "Это затрагивает в большей степени хостелы. Собственник гостевого дома, который ранее работал эксплуатировал помещение как гостиницу, имеет возможность сдавать комнаты. А вот в качестве хостела он никак не может использовать помещение, потому что там не предполагается аренда места, а не комнаты целиком", - заключила адвокат.

Ранее правительством РФ было принято постановление, в котором говорится, что "размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности" не допускается.

С 1 октября вступил в силу закон о запрете использования жилые строений в качестве средств временного размещения. При этом оккупационные власти Крыма выражали уверенность, что нововведения повлияет на турбизнес на полуострове, так как в регионе насчитывается не более полутора десятков таких хостелов.