Крымчанам объяснили, что значит запрет на сдачу квартир

20:00 15.11.2019   Крым

Запрет предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях не распространяется на квартиросдатчиков, а затронет лишь малые отели и хостелы. 

Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила адвокат, член правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская. 

"Те, кто сдавал квартиры, продолжат это делать", - разъяснила эксперт.По ее словам, постановление правительства РФ, опубликованное на портале правовой информации, не вводит дополнительных запретов. 

"У нас 1 октября вступили в силу изменения в жилищном кодексе, согласно которому нельзя оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Ничего нового не произошло, Медведев нового запрета не подписал. Ранее было несоответствие между актом более низкого уровня и актом высокого уровня, поэтому правительство РФ привело постановление правительства в соответствие с федеральным законом", - сказала Петровская. 

Данный запрет затронет интересы только тех гостиниц, которые размещались в жилых помещениях. Такие места размещения точно не откроются в следующий курортный сезон. "Это затрагивает в большей степени хостелы. Собственник гостевого дома, который ранее работал эксплуатировал помещение как гостиницу, имеет возможность сдавать комнаты. А вот в качестве хостела он никак не может использовать помещение, потому что там не предполагается аренда места, а не комнаты целиком", - заключила адвокат. 

Ранее правительством РФ было принято постановление, в котором говорится, что "размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности" не допускается. 

С 1 октября вступил в силу закон о запрете использования жилые строений в качестве средств временного размещения. При этом оккупационные власти Крыма выражали уверенность, что нововведения повлияет на турбизнес на полуострове, так как в регионе насчитывается не более полутора десятков таких хостелов.



Ще на цю тему:

21:00 15.11.2019
В оккупированном Крыму продается украинский институт
20:45 15.11.2019
Резиденцию Рената Ахметова в Крыму продают за 2 млрд рублей
16:30 15.11.2019
В Крыму зарегистрирована первая лизинговая компания
12:45 15.11.2019
США, ЄС та Україна засудили в ОБСЄ репресії в окупованому Криму
10:30 15.11.2019
У МЗС прокоментували схвалення оновленої резолюції щодо Криму в ООН
08:15 15.11.2019
"Кримські" баталії: Представник Росії погрожував членам комітету ООН / Фото
08:00 15.11.2019
В Крыму начал работать отдел надзора на море Росприроднадзора
20:51 14.11.2019
Проти проекту резолюції щодо Криму проголосували 23 країни, серед яких Росія і Білорусь
20:21 14.11.2019
Коли імена політв'язнів на слуху, це полегшує обмін — Денісова
20:01 14.11.2019
Всім українським політв'язням у РФ і Криму потрібна медична допомога – Денісова
18:51 14.11.2019
КПВВ «Каланчак» возобновляет работу
16:30 14.11.2019
Десятки підрозділів: з'явилися резонансні дані про операцію Путіна із захоплення Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 15.11.2019
Принцип «одного окна» будет внедрен в грузинских портах
16:00 15.11.2019
Протестующие в Грузии требуют перевыборов и ставят палатки / Фото
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 15.11.2019
На новые российские Су-57 придется ставить старые двигатели
19:00 15.11.2019
ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»
18:30 15.11.2019
ЮВО: Мотострелки под Волгоградом провели более 200 тактических учений
17:45 15.11.2019
Сенат США обсудит новые антироссийские санкции
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
09:00 15.11.2019
Турция начала строительство военной базы в Сирии
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 15.11.2019
Стан засудженого у Криму Захтея сильно погіршився - Денісова
21:00 15.11.2019
В оккупированном Крыму продается украинский институт
20:45 15.11.2019
Резиденцию Рената Ахметова в Крыму продают за 2 млрд рублей
20:00 15.11.2019
Крымчанам объяснили, что значит запрет на сдачу квартир
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд