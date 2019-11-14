В Турции испытали ударный вертолет / Видео

19:45 15.11.2019   Турция

Ударный вертолет Atak Faz-2 успешно совершил первый полет, поднявшись в воздух с площадки турецкой компании Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ). 

Об этом написал в соцсетях глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает ghall.com

«Усовершенствованная модификация вертолета Atak Faz-2, оснащенная системами радиоэлектронной борьбы, успешно совершила первый полет. Вертолет Atak Faz-2 в большей степени является отечественной разработкой. Первые поставки вертолетов после испытаний запланированы на середину 2020 года», – написал Демир. 

В рамках проекта T129 Atak, реализуемого Управлением оборонной промышленности, на вооружение сил безопасности Турции поступило 53 вертолета Atak производства компании TUSAŞ. Планируется, что силы безопасности Турции получат на первом этапе 21 вертолет Atak Faz-2.



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