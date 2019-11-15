Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" начали работу / Фото
|19:30 15.11.2019
|Крым
Сегодня, 15 ноября, начали свою работу два контрольных пункта въезда/выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Россией Крымом.
Как пишет ЦТС, об этом проинформировал глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
"С 12:00 сегодня начали свою работу построенные режимные зоны въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Контрольные пункты временные. Работают уже по графику", - заявил руководитель УЗ.
"Это первая очередь строительства. Далее - обустройство сервисных зон", - добавил Кравцов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал, что открытие обоих КПВВ состоится именно 15 ноября.
Напомним, что ранее было предусмотрено, что в первой очереди режимная зона пунктов пропуска получит полосы въезда/выезда, помещения для сотрудников ГПСУ, ГФС и СБУ, здания углубленного осмотра транспортных средств, помещения КПП, здания пограничного контроля, паспортного и таможенного контролей, санузлы и вольеры для служебных собак.
Вторая очередь строительства предусматривает обустройство сервисной зоны: центр предоставления админуслуг, автостанцию, здание для отдыха водителей. Также на КПВВ обустроят инженерные сети (водопровод, электроснабжение, канализация, отопление, связь и телекоммуникации и т.д.).
Строительство пунктов пропуска "Чонгар" и "Каланчак" началось 23 сентября.
Работы выполняет "Укрзализныця".
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