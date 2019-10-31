Українські консули та родичі фігурантів "бахчисарайської справи" приїхали до суду в Ростові / Фото

15:55 15.11.2019   Крым

У російський Ростов-на-Дону на перше судове засідання з розгляду по суті так званої справи другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір" підтримати вісьмох обвинувачених приїхали родичі і друзі з Криму, а також українські консули.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", пише Укріинформ.

"Підтримати своїх співвітчизників приїхали (з Криму - ред.) близько сотні людей. У залі присутній консул Малишевський Тарас Михайлович і Вдовиченко Сергій Володимирович", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники розмістили в Facebook фото трьох синів одного з кримських татар, обвинувачених ФСБ за сфабрикованою справою, - Марлена Асанова. Хлопчики приїхали на суд у футболках з портретами батька і підбадьорюючими написами.

"Діти Марлена (Сулеймана) Асанова приїхали на перший судовий процес по суті в ростовському суді в білих футболках. У такий спосіб вони висловлюють протест проти арешту свого батька. Старший син - Саїд одягнув футболку з написом "Марлен Асанов у неволі 2 роки", середній Сейтмамут - "Баба ("тато" кримськотатарською - ред.), ти мій герой!", молодший Ескендер - "Баба, ми любимо і чекаємо тебе!" - уточнює "Кримська солідарність".

Сьогодні, 15 листопада 2019 року, у м. Ростов-на-Дону перше судове засідання з розгляду справи по суті вісьмом фігурантам другої бахчисарайської групи у "справі Хізб ут-Тахрір".

11 жовтня 2017 року в м. Бахчисарай у шістьох кримських татар пройшли обшуки, після чого їх затримали. Салієв Сейран Алимович (1985 р.н.), Асанов Марлен (Сулейман) Рефатович (1977 р.н.), Ібрагімов Тимур Ізетович (1985 р.н.), Зекір'яєв Сервер Зекієвич (1973 р.н.), Бєлялов Мемет Решатович (1989 р.н.), Аметов Ернес Сеярович (1985 р.н.) були безпідставно взяті під арешт.

21 травня 2018 року в Бахчисараї і с. Долинне Бахчисарайського району в результаті обшуків були затримані Мустафаєв Сервер Рустемович (1986 р.н.) і Смаїл Едем Назимович (1968 р.н.).

Трьом фігурантам справи інкримінується ч.1 ст.205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації), а також ст.278 КК РФ (насильницьке захоплення влади): Марлену (Сулейману) Асанову, Мемету Бєлялову і Тимуру Ібрагімову.

12 вересня 2019 року всі вони були етаповані з Сімферопольського СІЗО до Ростова-на-Дону для участі в судовому засіданні в Південному окружному військовому суді.

Адвокати вказують на те, що протягом усього слідства не було надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.


Фото: Кримська солідарність



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