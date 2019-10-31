"Суд" у Криму залишив під вартою фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"

19:15 15.11.2019   Крым

Підконтрольний Росії "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції на продовження арешту до 5 лютого фігурантам білогірської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність", пише ZN,UA.

"Тільки що Верховним Судом Республіки Крим були розглянуті апеляційні скарги трьох адвокатів і одного підсудного на постанову Київського районного суду від 31 жовтня 2019 року, на продовження терміну утримання під вартою на три місяця до 5 лютого 2020 року. Усі чотири апеляційні скарги судом були відхилені. Не були прийняті до уваги всі основні доводи, які вже неодноразово нами викладалися", - процитували у громадському об'єднанні адвоката Костянтина Рустемова.

Він також звернув увагу, що у його підзахисного Енвера Омерова є важке захворювання, "що робить практично нестерпним його перебування в СІЗО". Адвокат повідомив, що суд також не взяв цей факт до уваги.

"Зі свого боку я подав клопотання на адресу слідчого, щоб було проведено відповідне медосвідчення. Якщо дане клопотання слідчим буде задоволено, то тоді буде проведено медобстеження, і за висновком буде вирішуватися питання, чи може Енвер Омеров перебувати в СІЗО чи не може", - додав Рустемов.

31 жовтня "Київський районний суд" окупованого Сімферополя продовжив до 5 лютого 2020 року незаконний арешт Енвера Омерова, Різи Омерова і Айдера Джаппарова.

10 червня, російські силовики в окупованому Криму провели ряд обшуків" у кримських татар. За даними активістів, так звані "слідчі дії" відбулися за трьома адресами. Після цього трьох кримських татар окупанти затримали і перевезли в місцевий "відділ" Федеральної служби безпеки РФ.

Після обшуків у кримських татар, прокуратура АР Крим відкрила справу за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.



Ще на цю тему:

15:55 15.11.2019
Українські консули та родичі фігурантів "бахчисарайської справи" приїхали до суду в Ростові / Фото
15:45 15.11.2019
У Росії почали судити чергову групу кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
13:30 15.11.2019
Двох фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір” помістили в карцер у Росії
13:00 15.11.2019
Прокуратура АР Крим відкрила провадження проти російських силовиків через обшуки у кримського татарина
14:01 14.11.2019
В оккупированном Крыму проводят очередной обыск в доме крымских татар
09:01 14.11.2019
В ЄС закликають Росію звільнити засуджених за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір»
08:15 14.11.2019
Євросоюз засудив вироки суду РФ шістьом кримським татарам
19:15 13.11.2019
Україна передає до суду ООН матеріали по російських “справах Хізб-ут-Тахрір”
17:15 13.11.2019
У США назвали політично вмотивованим вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"
13:45 13.11.2019
Фігурантів «справи кримських мусульман» залишили без їжі в СІЗО – адвокат
09:00 13.11.2019
Amnesty International: Засуджених по "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" необхідно звільнити / Фото, відео
17:30 12.11.2019
Денісова сприятиме оскарженню вироку шістьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір"
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 15.11.2019
Протестующие в Грузии требуют перевыборов и ставят палатки / Фото
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
20:15 15.11.2019
На новые российские Су-57 придется ставить старые двигатели
19:00 15.11.2019
ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»
18:30 15.11.2019
ЮВО: Мотострелки под Волгоградом провели более 200 тактических учений
17:45 15.11.2019
Сенат США обсудит новые антироссийские санкции
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 15.11.2019
В Турции испытали ударный вертолет / Видео
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
09:00 15.11.2019
Турция начала строительство военной базы в Сирии
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 15.11.2019
Крымчанам объяснили, что значит запрет на сдачу квартир
19:30 15.11.2019
Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" начали работу / Фото
19:15 15.11.2019
"Суд" у Криму залишив під вартою фігурантів білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
18:45 15.11.2019
На пятом году оккупации Ялта озаботилась привлечением инвестиций
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд