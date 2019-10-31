Підконтрольний Росії "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції на продовження арешту до 5 лютого фігурантам білогірської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомила у Facebook "Кримська солідарність", пише ZN,UA.

"Тільки що Верховним Судом Республіки Крим були розглянуті апеляційні скарги трьох адвокатів і одного підсудного на постанову Київського районного суду від 31 жовтня 2019 року, на продовження терміну утримання під вартою на три місяця до 5 лютого 2020 року. Усі чотири апеляційні скарги судом були відхилені. Не були прийняті до уваги всі основні доводи, які вже неодноразово нами викладалися", - процитували у громадському об'єднанні адвоката Костянтина Рустемова.

Він також звернув увагу, що у його підзахисного Енвера Омерова є важке захворювання, "що робить практично нестерпним його перебування в СІЗО". Адвокат повідомив, що суд також не взяв цей факт до уваги.

"Зі свого боку я подав клопотання на адресу слідчого, щоб було проведено відповідне медосвідчення. Якщо дане клопотання слідчим буде задоволено, то тоді буде проведено медобстеження, і за висновком буде вирішуватися питання, чи може Енвер Омеров перебувати в СІЗО чи не може", - додав Рустемов.

31 жовтня "Київський районний суд" окупованого Сімферополя продовжив до 5 лютого 2020 року незаконний арешт Енвера Омерова, Різи Омерова і Айдера Джаппарова.

10 червня, російські силовики в окупованому Криму провели ряд обшуків" у кримських татар. За даними активістів, так звані "слідчі дії" відбулися за трьома адресами. Після цього трьох кримських татар окупанти затримали і перевезли в місцевий "відділ" Федеральної служби безпеки РФ.

Після обшуків у кримських татар, прокуратура АР Крим відкрила справу за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях неодноразово засуджувала незаконні дії країни-окупанта і закликала її дотримуватися прав людини. 22 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла нову резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна".

Вона стала третьою ініційованої Україною і прийнятою Генасамблеєю ООН за останні два роки. При цьому Росія не виконала жодної вимоги попередніх резолюцій, ситуація лише погіршилася. У зв'язку з чим у новій резолюції вперше окремо міститься заклик до Генерального секретаря ООН підготувати спеціальну доповідь про її виконання до наступної сесії ГА ООН.