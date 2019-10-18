На пятом году оккупации Ялта озаботилась привлечением инвестиций
|18:45 15.11.2019
|Ялта
Ялтинские оккупационные власти активизируют разработку проектов для привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций.
Об этом глава оккупационной администрации города Иван Имгрунт заявил в интервью Крыминформу.
«Это надо срочно делать, причем начинать уже в текущем году, и сейчас мы будем просить у республики и в федеральном бюджете необходимые для этого средства», – заверил он, назвав упущением отсутствие готовых проектов, которые позволяли бы в следующем году привлекать бюджетные и внебюджетные инвестиции.
Причем, по словам Имгрунта, работу нужно вести параллельно. «Проектировать водоотведение, не затрагивая системы канализации и не занимаясь реконструкцией очистных сооружений, без решения проблемы транспортного коллапса и не строя дороги и тротуары, – бессмысленное занятие», – пояснил глава оккупационной администрации.
В то же время он признал, что для одновременного проектирования по всем направлениям нужны огромные средства. «Только на реконструкцию и строительство ливневок с подпорными стенами нужно 1,2 млрд рублей. – сказал Имгрунт. – Можно себе представить, какая это для нас сумма, если общий бюджет муниципального образования составляет 3,6 млрд рублей при том, что у нас собственных доходов только 1,8 млрд рублей».
Однако «есть резервы, и поступления в бюджет нужно увеличивать», добавил он.
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