Ялтинские оккупационные власти активизируют разработку проектов для привлечения бюджетных и внебюджетных инвестиций.

Об этом глава оккупационной администрации города Иван Имгрунт заявил в интервью Крыминформу.

«Это надо срочно делать, причем начинать уже в текущем году, и сейчас мы будем просить у республики и в федеральном бюджете необходимые для этого средства», – заверил он, назвав упущением отсутствие готовых проектов, которые позволяли бы в следующем году привлекать бюджетные и внебюджетные инвестиции.

Причем, по словам Имгрунта, работу нужно вести параллельно. «Проектировать водоотведение, не затрагивая системы канализации и не занимаясь реконструкцией очистных сооружений, без решения проблемы транспортного коллапса и не строя дороги и тротуары, – бессмысленное занятие», – пояснил глава оккупационной администрации.

В то же время он признал, что для одновременного проектирования по всем направлениям нужны огромные средства. «Только на реконструкцию и строительство ливневок с подпорными стенами нужно 1,2 млрд рублей. – сказал Имгрунт. – Можно себе представить, какая это для нас сумма, если общий бюджет муниципального образования составляет 3,6 млрд рублей при том, что у нас собственных доходов только 1,8 млрд рублей».

Однако «есть резервы, и поступления в бюджет нужно увеличивать», добавил он.