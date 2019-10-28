ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»

19:00 15.11.2019   Россия

Личный состав инженерно-саперных подразделений Южного военного округа  на Северном Кавказе получил новейшие образцы средств инженерной защиты – костюмы ОВР-2 «Сокол».

Защитный костюм «Сокол» предназначен для проведения работ по разминированию. Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков, а шлем, оснащённый специальным забралом, может выдержать попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м. Масса костюма «Сокол» составляет всего 8,5 кг, пишет пресс-служба Минобороны России.

Каждый костюм оборудован специальными транспортировочными сумками, комплектами нательного белья и боевыми ножами «Взмах-3».

Всего в зоне ответственности ЮВО более 60 мобильных групп разминирования для обезвреживания взрывоопасных предметов. К выполнению задач привлекается более 500 человек личного состава и около 150 единиц автомобильной и специальной техники, а также минно-розыскные собаки.

Работы проводятся в районах ведения боевых действий в годы Второй мировой войны.



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