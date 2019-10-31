В 2019 учебном году в мотострелковом соединении Южного военного округа в Волгоградской области проведено около 220 тактических учений.

В ходе учений были отработаны вопросы межвидового взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских и противовоздушных подразделений при ведении общевойскового боя и выполнении специальных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На полигонах Прудбой и Ашулук с мотострелковыми и специальными подразделениями проведено более 2 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских орудий «Мста-С», танков Т-90А, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.

При выполнении поставленных задач применялись новейшие средства связи и управления (новые командно-штабные машины, мобильные станции спутниковой связи), специальные средства разведки, современное стрелковое вооружение и военная техника.

В ходе занятий по боевой подготовке было израсходовано около 5 млн боеприпасов различных типов и более 300 тонн горюче-смазочных материалов.

Программа выполнена в полном объеме, по сравнению с прошлым годом интенсивность боевой подготовки подразделений соединения возросла в среднем на 15%.

Основные усилия командования были направлены на совершенствование личным составом боевой выучки, развития навыков владения современным вооружением и военной техникой в бою.