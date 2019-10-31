Школьников в «Артеке» военные инструкторы продолжают готовить к службе в армии
|18:15 15.11.2019
|Крым
Военнослужащие Черноморского флота страны-агрессора приняли участие в проведении гражданско-патриотической акции «Служить России суждено тебе и мне» для школьников из отрядов международного детского центра «Артек».
В ходе мероприятия артековцы под руководством военных инструкторов разучили различные комплексы вольных упражнений по физической подготовке, а также приёмы рукопашного боя без оружия, соревновались в скорости разборки и сборки автомата Калашникова, выполнили нормативы по одеванию общевойскового защитного костюма и изолирующего противогаза, пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках акции в «Артеке» была организована выставка вооружения и военной техники армейского корпуса ЧФ, прошли занятия по туризму и «школе выживания», оказанию первой медицинской помощи и строевой подготовке.
По завершении прошла встреча участников с начальником штаба Юнармии лётчиком-космонавтом Романом Романенко и занятие по истории Великой Отечественной войны «Знамёна Победы».
Акция, в которой приняли участие 250 юнармейцев в возрасте от 12 до 17 лет из различных регионов России, прошла в лагере «Речной» международного детского центра «Артек» в рамках выполнения мероприятий общеобразовательных и общеразвивающих программ гражданско-патриотической направленности «Юнармеец» и «Школа будущих командиров».
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