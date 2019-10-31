В соответствии с планом боевой подготовки сил флота подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота страны-агрессора вышла в море для проведения комплекса тренировок в рамках сдачи курсовой задачи.

Экипаж провёл учения и тренировки по подготовке подлодки к выходу в море, погрузке боезапаса, организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки, пишет пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в рамках курсовой задачи подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах.

По результатам выполнения данных мероприятий боевой подготовки командованием соединения будет проведён анализ и оценка выполнения экипажем «Новороссийска» задач в соответчики с курсом подготовки.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных группировок кораблей флота.