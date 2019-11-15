Религиозные лидеры мира считают необходимым приравнивать любой теракт, совершенный под религиозным лозунгами, к атаке на все религии.

В итоговой декларации, принятой участниками Второго Бакинского саммита мировых религиозных лидеров, подчеркивается необходимость принятия практических мер для предотвращения провокаций и актов насилия в храмах, сообщает Sputnik Азербайджан.

"Призываем расценивать любой террористический акт, совершенный под прикрытием религии, как атаку на все религии, а также противодействовать террористам в использовании священных ценностей религии в собственных целях", – говорится в декларации.

Мировые религиозные лидеры выступили с обращением способствовать соблюдению международного права и решению на его основе конфликтов.

"Призываем мировое сообщество к уважению норм и принципов международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, к содействию урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, а также нагорно-карабахского конфликта мирным путем на основе вышеупомянутых принципов", – сказано в документе.

Второй саммит религиозных лидеров мира проходил в Баку 14-15 ноября. Он был приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК. В саммите участвовало порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.