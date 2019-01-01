Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает посуточную аренду квартир в России.

Как пишет Новый Севастополь, об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на документ.

«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», – говорится в документе.

Жилые помещения, согласно этому постановлению, можно использовать для предпринимательской деятельности, если это не мешает соседям. Долгосрочная аренда жилья не попала под запрет, поскольку арендатор должен зарегистрироваться по месту пребывания.

По предположению юристов, этот запрет может породить новую практику заключения договоров долгосрочного найма, которые будут просто досрочно расторгать.

С 1 октября 2019 года в России запретили размещать хостелы в жилых домах. Теперь все гостиницы подобного типа смогут работать, если они расположены в нежилом фонде.