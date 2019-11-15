Сенат США обсудит новые антироссийские санкции

17:45 15.11.2019   Россия

Продолжавшаяся полгода санкционная передышка, подаренная России конгрессом США может подойти к концу. 

Американские законодатели возвращаются к обсуждению дальнейших мер в отношении России впервые с лета, когда был принят закон о санкциях против российского госдолга, пишет ghall.com

«Будущая политика в отношении РФ» станет темой слушаний в международном комитете сената США. Заседание состоится в ближайшую среду, 20 ноября. 

Как следует из анонса на сайте комитета, для доклада к сенаторам приглашен замгоссекретаря Дэвид Хейл – третий по старшинству чиновник Госдепа, выполняющий функции заместителя Майка Помпео по политическим вопросам. 

В настоящий момент на рассмотрении конгресса находится как минимум 12 законопроектов об ужесточении антироссийских санкций – большинство из них вносили члены палаты представителей в 2018 году. Все они содержали сходный перечень мер: это ограничения против банков, которые обеспечивают поддержку усилий РФ по подрыву демократических институтов в других странах, санкции в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты, в долговые бумаги правительства РФ. В августе прошлого года эти инициативы были суммированы в закон DASKA («Акт о защите от агрессии Кремля»). 

В феврале 2019-го сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Бобом Менендес предприняли вторую попытку протолкнуть те же инициативы, внеся в конгресс практически идентичный законопроект. В документе помимо санкций против госдолга и государственных банков предлагалось наложить ограничения на займы в иностранной валюте для Банка России, в том числе через операции своп. Под санкции должны были попасть кредиты ЦБ РФ на срок больше 14 дней, что де-факто распространило бы на него тот же санкционный режим, что с 2014 года действует для Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка. Однако и этот законопроект довести до голосования не удалось. 

Летом поправки о санкциях против российского госдолга были включены в законопроект о бюджете Пентагона, проигнорировать который конгрессмены уже не могли. Итоговое решение, впрочем, оказалось самым мягким из всех возможных. Американским инвесторам было запрещено покупать новые выпуски долговых обязательств правительства РФ в иностранной валюте. Санкции не запретили держать такие бумаги и не коснулись рынка облигаций федерального займа в рублях. 

Де-факто российскому Минфину была закрыта возможность размещать новые евробонды в долларах.



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