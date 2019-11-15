За последние пять лет боевой потенциал Черноморского флота России значительно увеличился.

Об этом сообщил главком Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, пишет ghall.com со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам Воронченко, Россия за этот период сконцентрировала в Черном море новые корабли и субмарины. Адмирал отметил, что они оснащены ударным оружием типа крылатых ракет «Калибр» дальнего действия.

«Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет», — сказал Воронченко.

Он добавил, что Россия создала в этом регионе глубоко эшелонированную оборону, вооружив свои ПВО системами С-400.