За 9 месяцев 2019 года жители Крыма взяли почти в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка России, пишут Новости Крыма.

По словам управляющей отделением по оккупированному Крыму Южного главного управления Центробанка Ирины Яблучанской, с января по сентябрь 2019 года крымчане получили в банках 2 654 кредита на общую сумму 5,9 млрд рублей. При этом средний размер кредита составил 2,2 млн рублей - это на 200 тысяч рублей больше среднего показателя за прошлый год.

При этом процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам на полуострове достигла самого низкого значения с начала текущего года и составила 10,2%.

Летом 2019 года результаты исследования РИА Рейтинг показали, что Крым и Севастополь оказались в «хвосте» рейтинга по востребованности у жителей ипотечных кредитов. Эти регионы заняли 81 и 82 места в списке из 85 субъектов Российской Федерации. Замкнули таблицу Дагестан (83), Чеченская Республика (84) и Ингушетия (85).

По мнению экспертов, оккупированные Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга из-за слабой активности сферы банковских услуг в регионе.

Дополнительным фактором при решении крымчанами квартирного вопроса станет налог на недвижимость, который будет начисляться жителям полуострова с 1 января 2020 года. Правда, речь скорее всего пойдет о небольших суммах.

Так, эксперт рынка недвижимости Виталий Свечников в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что владельцы стандартных однокомнатных и двухкомнатных квартир в Крыму ежегодно будут платить 300-500 рублей налога на недвижимость.