Министерство экономического развития оккупированного Крыма прогнозирует стабильный рост валового регионального продукта (ВРП) в 2020-2022 годах за счет развития сельского хозяйства, туризма и строительства в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию региона.

Об этом сообщил в пятницу, 15 ноября, и. о. министра экономического развития оккупированного Крыма Анушаван Агаджанян, сообщает finanz.ru.

Ранее замглавы оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов говорил, что исполнение ФЦП прогнозируется по итогам 2019 года на 96%.

«В прогнозируемом периоде на 2020-2022 годы ожидается стабильный рост ВРП в 2020 году - на 4,8%, 2021 году - на 4,3%, в 2022 году - на 3,2%. Рост будет обеспечен за счет роста базовых отраслей экономики: АПК, санаторно-курортного и туристического сектора, <…> строительства крупных инвестиционных объектов в рамках ФЦП», - сказал он на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

По его словам, в 2019 году ожидается прирост ВРП на 5,3% в связи с ожидаемым ростом промпроизводства, строительной и транспортной отрасли, ростом товарооборота.

Объем ВРП оккупированного Крыма за 2018 год, по данным республиканского Минэкономразвития, предварительно оценивается в 415,9 млрд рублей.

В 2019 году на реализацию ФЦП в Крыму с учетом корректировок запланировано выделить 73,4 млрд рублей. В настоящий момент на территории республики построено 197 объектов ФЦП, из них 80 объектов капитального строительства и 96 объектов по разработке градостроительной документации. В 2018 году было введено 78 объектов. Показатель кассового исполнения средств по ФЦП за девять месяцев 2019 года составляет около 65%, или 45,17 млрд рублей.

В сентябре 2019 года глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов прогнозировал, что уровень исполнения ФЦП по итогам 2019 года составит 92-93%.

По итогам 2018 года ФЦП Крыма была исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей. При этом сам Аксенов отмечал, что в 2018 году сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.

ФЦП социально-экономического развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Финансирование ФЦП было увеличено в июле 2019 года на 10% - до 959 млрд рублей.