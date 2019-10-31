Зерновий термінал Neptune в морському порту «Південний» з початку роботи в тестовому режимі влітку 2018 року обробив понад 2 млн тонн зернових.

Про це повідомила прес-служба стивідора, пише видання Порти України.

«Здається, лише вчора ми писали, що зерновий термінал Neptune обробив свій перший мільйон тонн. І ось через якихось півроку ми з радістю повідомляємо, що ще в жовтні наш Neptune подолав двохмільйонний рубіж. Балкер Naess Absolute, який прийняв «ювілейну» двохмільйонну тонну, відправився до порту Бангладеш», — ідеться у повідомленні.

Як уточнила прес-служба, в цілому з початку роботи в тестовому режимі станом на 14 листопада 2019 року термінал обробив понад 2,3 млн тонн зернових, в основному — пшениці і кукурудзи.

Урочисте відкриття терміналу Neptune відбулося 6 вересня цього року. Однак термінал почав працювати в тестовому режимі і перевалювати зернові з червня 2018 року.

Компанія MV Cargo розпочала будівництво зернового терміналу в порту «Південний» у березні 2016 року. Річна проектна потужність терміналу — 5 млн тонн. У складі комплексу — 14 силосів ємністю по 15 тис. тонн і склад підлогового зберігання зерна ємністю 80 тис. тонн. Термінал оснащений власною залізничною і автомобільною інфраструктурою. Станція розвантаження автомобілів здатна пропускати 790 автомобілів на добу, станція розвантаження вагонів — 256 вагонів на добу.

Загальна заявлена вартість будівництва терміналу склала $150 млн. Європейський банк реконструкції і розвитку та International Finance Corporation надали на реалізацію проекту кредити по $37 млн. Таким чином, загальний пул боргового фінансування проекту склав $74 млн.

У серпні 2015 року глобальний сировинний трейдер Cargill, MV Cargo і ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) підписали тристоронній меморандум про наміри реалізувати інвестиційний проект із будівництва зернового терміналу в порту «Південний». Згідно з проектом, MV Cargo здійснила будівництво наземного термінального комплексу, АМПУ забезпечила створення судноплавної операційної акваторії причалу №25 і судноплавного підхідного каналу до причалу №25. У меморандумі зафіксовано намір Cargill придбати 51% терміналу.