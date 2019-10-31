Первая Региональная лизинговая компания (РЛК) зарегистрирована в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил и. о. министра экономического развития оккупированного Крыма Анушаван Агаджанян, передает ТАСС.

Крымский "парламент" 23 октября 2019 года выделил Минэкономразвития оккупированного Крыма 1,2 млрд рублей на создание РЛК по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Ранее в Крыму своей лизинговой компании не было.

"Вчера мы зарегистрировали Региональную лизинговую компанию. Сейчас занимаемся выпуском и регистрацией акций совместно с Центробанком. <…> Это будет успех для Республики Крым и соответствующая конкуренция банковских структур", - сказал Агаджанян на заседании комитета Госсовета оккупированного Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке МСП. Она даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и под 8% - иностранное.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.