Оппозиция требует отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов.

Вчера, 14 ноября, в Тбилиси проспект Руставели был перекрыт протестующими, они провели ночь в палатках под парламентом, пишет Грузия Online .

Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Несмотря на то, что правящий блок Грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили обещали принять их, парламентское большинство не смогло найти нужного количества голосов. После этого большинство покинуло восемь депутатов.

Ввести новую избирательную систему власти пообещали после так называемой "ночи Гаврилова", массовых протестов, вызванных приглашением российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании парламента.

Сегодня, 15 ноября, в 12:00 у парламента планируется брифинг, на котором должен быть оглашен план действий протестующих. Акция на проспекте Руставели должна возобновиться в 19:00.

Фото: Грузия Online