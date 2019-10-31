У Росії почали судити чергову групу кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
|15:45 15.11.2019
|Крым
Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».
Згідно з повідомленням, засідання почалося пізніше, тому що підсудних привезли із запізненням.
Фігурантів справи представляють адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Ліля Гемеджи, Айдер Азаматов, Олексій Ладін, Назім Шеіхмамбетов, Сіяр Панич і Тарас Омельченко.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».
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