Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, засідання почалося пізніше, тому що підсудних привезли із запізненням.

Фігурантів справи представляють адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Ліля Гемеджи, Айдер Азаматов, Олексій Ладін, Назім Шеіхмамбетов, Сіяр Панич і Тарас Омельченко.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».