ЮВО: Российские военные развернут на побережье Каспия еще один ракетный комплекс "Бал"

14:15 15.11.2019   Россия

Каспийскую флотилию усиливают береговым противокорабельным комплексом "Бал".
       
"Планируем, что до конца 2019 года на боевое дежурство заступит береговой ракетный комплекс "Бал", - сказал командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", пишет Интерфакс.
       
У Каспийской флотилии уже есть такой комплекс. В 2011 году пресс-служба Южного военного округа сообщала об оснащении "Балом" нового берегового ракетного подразделения флотилии.
       
Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э и с ракетой Х-35У - 260 км.
       
"Завершается обустройство пункта базирования кораблей, судов бригады надводных кораблей Каспийской флотилии в Махачкале", - сказал Пинчук.
       
"По завершении масштабного строительства у Каспийской флотилии в Дагестане будет свой современный пункт базирования, позволяющий дислоцироваться формированиям морской пехоты, авиации, корабельным соединениям, частей боевого и материально-технического обеспечения", - сообщил командующий.
       
"Будет значительно усилена береговая составляющая группировки сил и войск, дислоцированных в Дагестане. В текущем и последующих годах мы продолжим получение новых кораблей, современных образцов вооружения и военной техники", - сказал контр-адмирал.
       
2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о решении перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск (Дагестан).
       
Для флотилии обустраивают основной пункт базирования в Каспийске. Кроме того идет реконструкция пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале.
       
В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Каспийской флотилии - ракетный корабль "Татарстан".



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