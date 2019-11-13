Одесский порт за 10 месяцев увеличили перевалку экспортных грузов на 21,5%
|15:30 15.11.2019
|Одесса
Одесский морской порт в январе-октябре 2019 года перевалил 20,709 млн тонн грузов, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно данным ГП АМПУ, за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 15,179 млн тонн, импортных - на 16,1%, до 4,285 млн тонн, каботажных - в 2,8 раза, до 201,56 тыс. тонн. При этом перевалка транзитных грузов сократилась на 4,1% - до 1,042 млн тонн, пишет ЦТС.
Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за январь-октябрь возросла на 29,5% - до 1,512 млн тонн, сухих - на 31,5%, до 8,751 млн тонн, тарно-штучных - на 9,8%, до 10,445 млн тонн.
Перевалка контейнеров в Одесском морпорту за указанный период составила 531,187 тыс. TEU (рост на 9,1%).
В 2018 году объем перевалки в Одесском морпорту составил 21,7 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем в 2017 году.
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