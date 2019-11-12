Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото

13:15 15.11.2019   Турция

ГЭС на реке Тигр и водохранилище «Илису» в Турции планируется ввести в эксплуатацию через три месяца.

Гидроэлектростанция, построенная в рамках мегапроекта «Юго-Восточная Анатолия» (Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP), является второй по величине в Турции после ГЭС на водохранилище Ататюрка, пишет Анадолу.

Заполнение водохранилища «Илису», расположенного на стыке границ провинций Мардин и Ширнак, продолжается с августа 2019 года. В настоящее время уровень воды в водохранилище превысил 50 метров, а объем воды достиг 600 миллионов кубометров.

В целом водохранилище рассчитано на 10,5 миллиарда кубометров воды.

Доходы Турции от эксплуатации ГЭС составят два миллиарда турецких лир.

Региональный директор Главного управления государственных гидротехнических сооружений Али Наджи Косалы сказал агентству «Анадолу», что водохранилище «Илису» создаст возможности для строительства водохранилища «Джизре».

«Мы контролируем уровень воды в водохранилище «Илису». ГЭС начнет производить электроэнергию с февраля 2020 года», - сказал Косалы.

Фото: Анадолу



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