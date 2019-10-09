За 10 месяцев жители Крыма обеспечили более 40% доходов «республиканского» бюджета

15:00 15.11.2019   Крым

Как утверждает т.н. «министр финансов» оккупированного Крыма Ирина Кивико налог на доходы физлиц составил более 40% или 15 млрд руб. (5,5 млрд грн.) в общем объеме налоговых доходов «республики». 

НДФЛ вырос более чем на 1 млрд руб. (370 млн грн.) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба оккупационного правительства, пишет flot2017.

Сообщается, что за десять месяцев 2019 года собственные доходы оккупированного Крыма выросли на 4,4 млрд руб. (1,6 млрд грн.) по сравнению с прошлым годом и составили 37,5 млрд рублей (13,8 млрд грн.).

В тоже время в пресс-службе отметили, что из «федерального бюджета» за 10 месяцев поступило 99,3 млрд руб. (36,7 млрд грн.). В 2019 году поступления из «федерального бюджета» составили 88,6 млрд руб. (32,7 млрд грн.).

Таким образом, расходы оккупантов на содержание аннексированных территорий уверенно растут, резюмирует издание.



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