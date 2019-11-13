За 10 месяцев 2019 года по реке Днепр было перевезено 9655,3 тысяч тонн грузов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда по реке транспортировали грузов в объеме 7873,1 тысяч тонн.

Как пишет ЦТС, это следует из статистики, обнародованной Администрацией морских портов Украины.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировали зерновые грузы, которых по Днепру перевезли почти в два раза больше, чем годом ранее. Так, в январе-октябре текущего года соответствующий показатель составил 3915,8 тыс. т, тогда как в 2018-м - 2083,2 тыс тонн.

Строительных материалов и прочих грузов за 10 месяцев по Днепру перевезено 4328,2 тыс. т (-5,4%), металлопродукции - 1373,9 тыс. т (+24,1%), нефтепродуктов - 37,4 тыс. т (-37,6%).

Контейнеры в 2019 году не перевозились, тогда как годом ранее по реке их было доставлено 35 единиц.

Примечательно, что на фоне роста объемов перевозок количество судопроходов уменьшилось - 9972 в январе-октябре этого года против 14382 в прошлом году.

Отметим, что за весь 2018 год по главной водной артерии Украины было перевезено 9 905,9 тысяч тонн грузов. То есть, по итогам 10 месяцев 2019 года разница с показателем 12 месяцев прошлого года составляет всего 250,6 тыс тонн.