Грузоперевалка в порту Пивденный с начала года выросла на 28%
|14:30 15.11.2019
|Украина
Пивденный, крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-октябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 43,852 млн тонн.
Согласно информации Администрации морских портов Украины, за указанный период морская гавань увеличила перевалку экспортных грузов на 35,7% - до 31,970 млн тонн, импортных - на 3%, до 6,036 млн тонн, транзитных - на 26,3%, до 5,824 млн тонн, пишет ЦТС.
В январе-октябре текущего года морпорт перевалил, по сравнению аналогичным периодом годом ранее, всего 13,3% от объема каботажных грузов - 46 тыс тонн.
По номенклатуре грузов за 10 месяцев 2019 года порт нарастил перевалку наливных грузов на 10,4% - до 3,673 млн тонн, сухих сыпучих грузов - на 35%, до 36,730 млн тонн, а также сократил перевалку тарно-штучных - на 5,6%, до 3,447 млн тонн.
Перевалка контейнеров составила 169,420 тыс. TEU (рост на 79,2% к январю-октябрю-2018).
Как сообщалось, в 2018 году порт увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом - до 42,702 млн тонн.
Ще на цю тему:
Мариупольский порт за 10 месяцев перевалили 5,3 млн тонн грузов
Украинские порты по итогам 10 месяцев показали рекордный прирост перевалки грузов за 6 лет
«Трансбалктерминал» достиг рекордного месячного грузооборота
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
«Ніка-Тера» вперше подолала позначку вантажообігу 7 млн тонн
Терминал ЕВТ обработал рекордное количество судов и грузов за месяц
Перевозки металлопродукции по Днепру в октябре выросли на 13%
У жовтні держстивідор «Южний» збільшив вантажообіг на 19,8%
В порту Ольвия установлен рекорд перевалки грузов за месяц