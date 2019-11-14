Пивденный, крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-октябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 43,852 млн тонн.

Согласно информации Администрации морских портов Украины, за указанный период морская гавань увеличила перевалку экспортных грузов на 35,7% - до 31,970 млн тонн, импортных - на 3%, до 6,036 млн тонн, транзитных - на 26,3%, до 5,824 млн тонн, пишет ЦТС.

В январе-октябре текущего года морпорт перевалил, по сравнению аналогичным периодом годом ранее, всего 13,3% от объема каботажных грузов - 46 тыс тонн.

По номенклатуре грузов за 10 месяцев 2019 года порт нарастил перевалку наливных грузов на 10,4% - до 3,673 млн тонн, сухих сыпучих грузов - на 35%, до 36,730 млн тонн, а также сократил перевалку тарно-штучных - на 5,6%, до 3,447 млн тонн.

Перевалка контейнеров составила 169,420 тыс. TEU (рост на 79,2% к январю-октябрю-2018).

Как сообщалось, в 2018 году порт увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом - до 42,702 млн тонн.