Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона

13:45 15.11.2019   Молдова

Это Программное обеспечение (ПО) после его адаптации, перевода и внедрения в РМ позволит нашей стране претендовать на членство в Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле с ЕС.

Об этом было объявлено в Кишиневе на подведении итогов внедрения проекта Twinning «Поддержка в модернизации Таможенной службы РМ в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации». Он был запущен 23 сентября 2017 года и реализован в течение 26 месяцев Таможенной службой Молдова в партнерстве с коллегами из Италии и Литовской Республики, передает point.md со ссылкой на logos.press.md

Проект был направлен на оказание поддержки Таможенной службе в подготовке к присоединению к Конвенции общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами посредством внедрения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) на национальном уровне.

Помощь, оказанная литовскими экспертами в этой области, была направлена на разработку новой законодательной базы, необходимой для экспериментального тестирования и внедрения на национальном уровне единой транзитной системы в Республике Молдова, разработку спецификаций для NCTS, которые будут совместимы с национальной транзитной системой и передачу национального транзитного программного обеспечения, применяемого в Литве.

Итальянские эксперты оказали значительную помощь в процессе подготовки к внедрению «единого окна» в таможенной сфере. Система «единого окна» обеспечит более эффективный контроль со стороны Таможенной службы и, вместе с тем, упростит деятельность хозяйствующих субъектов, участвующих в международной торговле и грузоперевозках.

За время деятельности проекта была сделана разработка положений о присоединении Молдовы к двум упомянутым конвенциям, обеспечивающих гармонизацию таможенных процедур с требованиями этих конвенций; разработан проект закона о применении режима таможенного транзита и шесть проектов подзаконных актов, обеспечивающих транспонирование положений европейской нормативной базы в законодательство нашей страны.

Был разработан и утвержден Документ о видении «единого окна». Согласно нему, применение «единого окна» позволит повысить эффективность мониторинга и контроля выполненных операций, обеспечит большую прозрачность и предсказуемость этих действий.

Были разработаны учебные материалы для преподавателей Таможенной службы, которые будут способствовать реализации эффективных программ профессионального обучения в областях NCTS, «единого окна» и других.

Саму программу NCTS, стоимость которой составляет 1,2 млн евро, на церемонии по случаю завершения проекта Twinning исполняющий обязанности Генерального директора ТС Литвы Йонас Мишкинис передал временному директору ТС РМ Юрие Чебану.

Как пояснил постоянный советник проекта Twinning Валдас Довиденас, кроме софта Молдове нужно будет внедрить все правила общего транзита, сначала для национальных перевозчиков. Затем обеспечить их выполнение для транзитного транспорта. На это обычно уходит от шести месяцев до года. После этого все сохраненные логи NCTS должны быть переданы в управляющий орган Конвенции по общему транзиту, и там будет приниматься решение, пригласить Молдову стать участницей соглашения или пока подождать.

Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами была заключена в 1987 году между ЕС и группой европейских стран, которые не являлись на тот момент членами сообщества. На сегодняшний день объединяет, в основном, страны ЕС и CEFTA. Конвенция о процедуре общего транзита представляет собой базовый международный договор между ЕС и теми же европейскими странами, которые являются участницами и предыдущей конвенции.

Если говорить упрощенно, участие в этих конвенциях позволяет транспорту с товарами беспрепятственно пересекать границы всех стран, в них участвующих, доставляя товар из пункта А в пункт Б без задержек. При этом с помощью NCTS все данные об этой торговой операции при таможенном оформлении товара становятся известными всем таможням стран транзита.



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