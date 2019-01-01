Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара
|09:15 15.11.2019
|Симферополь
Режим чрезвычайной ситуации введен в Симферопольском районе оккупированного Крыма из-за пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», – говорится в сообщении.
Сигнал о пожаре поступил накануне в 13.30. Во время поступления сигнала лесная подстилка горела на площади трех гектаров. Оперативно справиться с возгоранием не удалось.
Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках. В ликвидации пожара накануне было задействовано 112 человек и 25 единиц спецтехники, в том числе вертолет МИ-8.
Сегодня к ликвидации пожара будут подключены сотрудники Росгвардии и второй вертолет. На месте уже находятся 335 человек. Точную площадь пожара установить не удается из-за сильного задымления.
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