Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара

09:15 15.11.2019   Симферополь

Режим чрезвычайной ситуации введен в Симферопольском районе оккупированного Крыма из-за пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства. 

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», – говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил накануне в 13.30. Во время поступления сигнала лесная подстилка горела на площади трех гектаров. Оперативно справиться с возгоранием не удалось.

Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках. В ликвидации пожара накануне было задействовано 112 человек и 25 единиц спецтехники, в том числе вертолет МИ-8.

Сегодня к ликвидации пожара будут подключены сотрудники Росгвардии и второй вертолет. На месте уже находятся 335 человек. Точную площадь пожара установить не удается из-за сильного задымления.



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