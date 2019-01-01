Режим чрезвычайной ситуации введен в Симферопольском районе оккупированного Крыма из-за пожара на территории Симферопольского лесоохотничьего хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

«В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», – говорится в сообщении.

Сигнал о пожаре поступил накануне в 13.30. Во время поступления сигнала лесная подстилка горела на площади трех гектаров. Оперативно справиться с возгоранием не удалось.

Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках. В ликвидации пожара накануне было задействовано 112 человек и 25 единиц спецтехники, в том числе вертолет МИ-8.

Сегодня к ликвидации пожара будут подключены сотрудники Росгвардии и второй вертолет. На месте уже находятся 335 человек. Точную площадь пожара установить не удается из-за сильного задымления.