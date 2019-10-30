Двох фігурантів справи “Хізб ут-Тахрір” помістили в карцер у Росії
|13:30 15.11.2019
|Крым
Засудженого в Росії до 12 років колонії кримського правозахисника, фігуранта ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеіна Куку помістили в карцер на наступний день після вироку.
Про це пише УНН посилаючись на Радіо Свобода.
Після суду правозахисник заснув у камері і не вийшов на вечірній перерахунок в’язнів. На нього склали протокол, але Куку не став його підписувати, йдеться в повідомленні.
На даний момент Куку перебуває в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.
За даними “Кримської солідарності”, у цьому ж СІЗО в карцер помістили ще одного кримського татарина, фігуранта другої бахчисарайської групи у справі “Хізб ут-Тахрір” Сейрана Салієва.
За словами адвоката, причиною приміщення в карцер на п’ять діб Салієв вважає знайдений у нього годинник, хоча офіційно причину йому не повідомили.
Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”, зокрема і Емір-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.
Правозахисники назвали вирок політичним, а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні і вимагає звільнити засуджених.
Щодо Салієва, то, за даними “Кримської солідарності”, судове засідання з розгляду його справи по суті має початися сьогодні, 15 листопада в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.
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