Прокуратура АР Крим відкрила провадження проти російських силовиків через обшуки у кримського татарина
|13:00 15.11.2019
|Крым
Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження проти російських силовиків через обшук в анексованому Криму у кримського татарина, тренера з греко-римської боротьби і делегата Курултаю кримськотатарського народу VI скликання Ісмета Салієва.
Про це повідомляє УНН із посиланням на запис прокуратури АРК у Telegram.
“Разом зі слідчими приїхали представники правоохоронних органів у повній амуніції, у масках, зі зброєю. Всього до будинку Салієва під’їхало близько восьми автомобілів”, — йдеться в повідомленні прокуратури.
За інформацією відомства, за фактом обшуку розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.162 КК України (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, з погрозою застосування насильства).
Раніше 14 листопада в селі Богатовка під Судаком російські силовики провели обшук у Ісмета Салієва. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів кримськотатарський активіст Заїр Смедля.
Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook опублікувала і член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, зазначивши, що обшук почався о 6 ранку 14 листопада.
У російських правоохоронних органах Криму про цей обшук не повідомляють. Інші пояснення і коментарі силових відомств відсутні.
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