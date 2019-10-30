США, ЄС та Україна засудили в ОБСЄ репресії в окупованому Криму

12:45 15.11.2019   Крым

Делегації США, Євросоюзу та України на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер виступили із засудженням переслідувань та політичних репресій в окупованому Росією Криму, закликавши до звільнення усіх незаконно ув’язнених. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу

"У Криму члени інших етнічних та релігійних меншин, а також ті, хто виступає проти окупації, щодня піддаються політичним репресіям, переслідуванням, арештам та ув'язненням. Понад 80 українських політв'язнів, переважно з Криму, залишаються під вартою. У нещодавньому звіті  Кримськотатарського ресурсного центру повідомляється про збільшення затримань та порушення права на справедливий суд у 2019 році", - заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс.

Він додав, що американська сторона була вражена повідомленням про те, що російський суд засудив 12 листопада до 7-19 років в’язниці шістьох кримських татар за обвинуваченням в тероризмі з огляду на нібито їх причетність до ісламської організації, забороненої в Росії, але законної в Україні. Серед засуджених був і Емір-Усейн Куку, якого Amnesty International оголосила в'язнем совісті. 

"Ми в черговий раз закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів та припинити свою нещадну кампанію переслідування незгідних з окупацією Криму", - заявив американський дипломат. 

Про серйозне занепокоєння вироком 6 кримським татарам, який виніс ростовський суд 12 листопада, також заявили в Євросоюзі. 

"Це є ще одним прикладом систематичного переслідування представників кримськотатарської громади та її самоврядного органу Меджлісу у вигляді погроз, переслідувань, залякувань, а також незаконних обшуків у їхніх будинках та насильницьких зникнень. ЄС шкодує, що Росія продовжує ігнорувати та порушувати права людини і основні свободи в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі", - йшлося у виголошеній на засіданні заяві ЄС. 

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк підкреслив, що в незаконно окупованому Криму російські окупанти "продовжують жорстокі необґрунтовані переслідування кримських татар та українців за сфабрикованими справами". 

"Десяткам з них загрожують тривалі тюремні вироки за здійснення свободи віросповідання або висловлення незгоди щодо політики окупаційної влади. Росія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, застосовуючи своє національне законодавство на окупованих територіях України", - підкреслив український дипломат. 

Він нагадав, що 12 листопада шість мешканців Криму були незаконно засудженні на основі повністю сфабрикованих звинувачень у терористичній діяльності, отримавши від 7 до 19 років ув’язнення, за приналежність до організації "Хізб ут-Тахрір"- організації, забороненої в Росії, але законної в Україні.



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