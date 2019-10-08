Олегу Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського / Відео
|11:15 15.11.2019
|Крым
Олег Сенцов, український кінорежисер і колишній політв'язень, був нагороджений міжнародною премією в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини імені Сергія Магнітського.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Голос Америки".
Трансляція церемонії, яка традиційно проходить в Лондоні, велася в ютьюб-каналі Hermitage Capital Management - у цьому інвестиційному фонді працював Сергій Магнітський.
Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її взяти особисто, перебуваючи за ґратами за звинуваченням у підготовці терактів у анексованому Криму.
Нагороду колишньому політв'язню вручила дочка сенатора Джона Маккейна Меган, її батько був посмертно нагороджений премією Магнітського минулого року.
Про вручення нагороди Сенцову у своєму твіттері написав Вільям Браудер, засновник Hermitage Capital Management і засновник премії Магнітського.
Нагадаємо: премія Магнітського, що присуджується з 2015 року, вручається за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.
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