Росія відреагувала на висновки JIT щодо зв'язку терористів "ДНР" і ФСБ РФ у справі МН17

12:30 15.11.2019   Россия

Цілком природно, що у Москві спростовують причетність до знищення авіалайнера і звинувачують JIT в упередженості та некомпетентності.

Росія звинуватила Об'єднану слідчу групу (JIT), яка займається розслідуванням загибелі авіалайнера рейсу MH17 в небі над Донбасом влітку 2014 року, у некомпетентності та упередженості – JIT, нібито, "підганяє матеріали" під "заздалегідь придуманий результат", та й взагалі ці матеріали фальшиві, заявила представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ZN,UA з посиланням на російське державне інформаційне агентство ТАСС.

"Публікація будь-яких матеріалів, частина з яких одразу виявляється фальшивкою, частина з яких не підтверджена. Ми вже це проходили не раз", – заявила Захарова.

На її думку, всі розслідування JIT – це нібито "підгонка матеріалів, які б з точки зору тієї групи свідчили на користь обраної тактики обвинувачення".

Нагадаємо, 14 листопада Об'єднана слідча група у справі авіакатастрофи малазійського Boing MH17 встановила, що перед катастрофою літака бойовики "ДНР" контактували зі співробітниками ФСБ РФ. Слідство опублікувало записи телефонних розмов, на яких вони засновують свої доводи.

Як повідомлялося, депутати парламенту Нідерландів закликали уряд країни докладніше розслідувати роль України у катастрофі малазійського Boeing, який прямував рейсом з Амстердама в Куала-Лумпур. Влітку 2014 року літак збили у небі під Шахтарськом з російського ЗРК "Бук", що належав 53-й бригаді, дислокованій під Курськом. Усі 298 осіб загинули.

19 червня міжнародна слідча група назвала імена чотирьох причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський ("Хмурий"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко ("Крот").

СБУ оголосила підозру фігурантам справи у скоєнні злочину - "терористичного акту, що призвів до загибелі людини".

Нідерланди також вважають ексбойовика Володимира Цемаха одним з п'яти підозрюваних у справі про катастрофу MH17. 29 червня Цемаха заарештували на 60 діб, але 5 вересня звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. 7 вересня його видали Росії в рамках обміну "35 до 35".

Австралія, Нідерланди та низка депутатів Європарламенту просили Україну не обмінювати Цемаха на українських в'язнів Кремля. За словами президента Володимира Зеленського, перед видачею нідерландські слідчі все ж допитали підозрюваного. А після обміну прокуратура Нідерландів направила в РФ запит про видачу Цемаха.



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