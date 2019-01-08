ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» передало до війська черговий винищувач МіГ-29.

14 листопада, після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на летовищі рідної частини, повідомили АрміїInform в Командуванні Повітряних Сил.

У Командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати у бойовому складі щонайменше вісім років.

Модернізований МіГ-29 отримав найкращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширено й можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.