Повітряні Сили отримали модернізований винищувач
|10:15 15.11.2019
|Украина
ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» передало до війська черговий винищувач МіГ-29.
14 листопада, після проведення перевірок літака інженерами й льотчиками авіабригади, а також виконання ознайомчого польоту, винищувач приземлився на летовищі рідної частини, повідомили АрміїInform в Командуванні Повітряних Сил.
У Командуванні виду уточнюють, що на авіаремонтному підприємстві переданий літак пройшов модернізацію та отримав капітально відремонтовані двигуни. За оцінками авіаційних інженерів, це дасть можливість винищувачу перебувати у бойовому складі щонайменше вісім років.
Модернізований МіГ-29 отримав найкращу радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації. Значно розширено й можливості контролю і реєстрації функціональних параметрів технічного стану літака, двигуна і низки бортових систем.
Ще на цю тему:
Меценат придбав Ан-2 для морської авіаційної бригади / Фото
Захваченные Россией при аннексии Крыма украинские МиГ-29 пришли в полную негодность
Вертолет Ка-226 морской авиационной бригады провел первые полеты
В Николаеве в бригаде тактической авиации состоялась первая в 2019 году летная смена / Фото
Украина планирует закупку американских истребителей
В декабре в Украину поступят первые французские вертолеты Airbus
Николаевские авиаремонтники займутся самолетами-амфибиями Бе-12
В Украине пройдут масштабные авиационные учения
Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ еще один самолет / Фото