Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей

12:00 15.11.2019   Болгария

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов подписал распоряжение о переносе на 15 дней сроков подачи предложений на поставку двух многоцелевых патрульных кораблей для ВМС страны.

Как сообщает агентство БТА, покупка патрульных кораблей является одним из трех ключевых проектов модернизации Вооруженных сил Болгарии, наряду с приобретением истребителей F-16 для ВВС и бронетехники для Сухопутных войск, сообщает Центр анализв мировой торговли оружием.

В июне свои предложения МО Болгарии представили три компании, включая Lurssen Werft GmbH & Co. (Германия), MTG Dolphin (Болгария) и Fincantieri (Италия). После их рассмотрения Министерство обороны направило финалистам запросы о представлении окончательных улучшенных предложений. Теперь ответы должны быть переданы министерству к 6 декабря. Как заявил К.Каракачанов, сроки были продлены, чтобы исключить обвинения в ускоренном проведении конкурса в интересах конкретного претендента. Министр рассчитывает, что контракт с победителем может быть подписан весной 2020 года.

Выступая перед представителями СМИ, министр также заявил, что около 300 млн. левов будут потрачены в ближайшие три года на строительство инфраструктуры для базирования F-16, а запланированный на 2020 год оборонный бюджет в размере более 2 млрд. левов удовлетворит потребности министерства. Так, денежное довольствие военнослужащих будет увеличено на 10%, предусмотрены ассигнования на модернизацию и техническое обслуживание оборудования и боевой техники.

Проект поставки ВМС Болгарии новых патрульных кораблей реализуется с 2004 года, однако постоянно сталкивался с проблемой отсутствия средств.

Закупаемые корабли предназначены для выполнения задач патрулирования территориальных вод и проведения поисково-спасательных операций в мирное время, противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны в военное. Новые суда должны заменить два устаревших патрульных корабля проекта 1241.2 «Молния-2» (по классификации НАТО – «Pauk I») и фрегат проекта 1159 (класс «Кони»).

В июле 2018 года Народное собрание Болгарии одобрило реализацию обновленной программы «Приобретение многофункционального модульного патрульного судна для Военно-морских сил». Проект предусматривает приобретение двух кораблей, комплекта ЗИП и запасных частей, обучение экипажей, комплексную логистическую поддержку и организацию производственной кооперации. Бюджет покупки составил 984 млн. левов (472 млн. долл.). Оплата будет производиться в 2025 и 2026 гг.

Новый тендер Министерство обороны Болгарии объявило осенью 2018 года. В ноябре запросы о предложениях в рамках конкурса были направлены Damen (Нидерланды), Fincantieri (Италия), Lurssen (Германия), MTG Dolphin (Болгария), Naval Group (Франция), Navantia (Испания) и ThyssenKrupp (Германия). К назначенному на 16 апреля 2019 года сроку заявки подали три компании.

Предполагается, что в состав комплекта вооружения патрульных кораблей войдут 76-мм АУ, ЗАК, ракеты класса «поверхность-воздух» и легкие торпеды. Корабль должен иметь возможность применения вертолета AS-565MB «Пантер» ВМС Болгарии.

Предполагается, что первый корабль будет поставлен к концу 2023 года, второй – к концу 2024 года.



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