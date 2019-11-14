Мариупольский порт за 10 месяцев перевалили 5,3 млн тонн грузов
|11:45 15.11.2019
|Мариуполь
Мариупольский морской порт в январе-октябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,285 млн тонн.
Согласно данным ГП АМПУ, за этот период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 1,8% - до 4,333 млн тонн, импортных на 33,5% - до 946,48 тыс. тонн и существенно сократил перевалку каботажних грузов - до 5,5 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал, пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что касается номенклатуры грузов, за 10 месяцев Мариупольский порт увеличил перевалку наливных грузов - в 10,2 раза, до 125,20 тыс. тонн, сухих сыпучих - на 42,8%, до 1,976 тыс. тонн и сократил перевалку тарно-штучных - на 11,9%, до 3,184 млн тонн.
Отметим, что объем перевалки грузов в Мариупольском порту в 2018 году сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом - до 5,89 млн тонн.
Ранее сообщалось, что украинские порты по итогам января-октября показали максимальную динамику перевалки за 6 лет.
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