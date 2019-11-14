Мариупольский морской порт в январе-октябре 2019 года увеличил перевалку грузов на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 5,285 млн тонн.

Согласно данным ГП АМПУ, за этот период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 1,8% - до 4,333 млн тонн, импортных на 33,5% - до 946,48 тыс. тонн и существенно сократил перевалку каботажних грузов - до 5,5 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал, пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается номенклатуры грузов, за 10 месяцев Мариупольский порт увеличил перевалку наливных грузов - в 10,2 раза, до 125,20 тыс. тонн, сухих сыпучих - на 42,8%, до 1,976 тыс. тонн и сократил перевалку тарно-штучных - на 11,9%, до 3,184 млн тонн.

Отметим, что объем перевалки грузов в Мариупольском порту в 2018 году сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом - до 5,89 млн тонн.

Ранее сообщалось, что украинские порты по итогам января-октября показали максимальную динамику перевалки за 6 лет.