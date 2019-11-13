В следующем году с целью обеспечения безопасности судоходства должны быть отремонтированы четыре шлюза на Днепре.

Как пишет ЦТС, с таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, представляя план деятельности министерства на 2020 год и на ближайшие пять лет.

Также было заявлено, что за следующие пять лет речные перевозки должны вырасти в три раза.

"Развитие речных перевозок позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест за счет увеличения заказов для украинских судостроительных компаний", - отметил Владислав Криклий.

Речные перевозки должны вырасти в три раза. Внедрение реформы в сфере водного транспорта станет хорошим стимулом для расширения возможностей транспортной инфраструктуры Украины. В 2020 году будет отремонтировано 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства, говорится на сайте МИУ.

Напомним, ранее Мининфраструктуры предложило направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей, в частности, на дноуглубление рек и ремонт шлюзов. "Мы же это предусмотрели в новом законопроекте, и будет 1% от Дорожного фонда (ориентировочно 740 млн грн) в год финансирования из спецфонда для обеспечения дноуглубительных работ и ремонта шлюзов", - сказал в октябре Криклий.

В свою очередь советник главы МИУ Виктор Довгань написал в блоге на ЦТС, что на первом этапе дноуглубление и ремонт шлюзов Днепровского каскада потребуют 32,5 млн евро.

Как известно, на Днепре функционируют шесть судоходных шлюзов, к которым относятся Киевский, Каневский, Кременчугский, Днепродзержинский, ЗРГС (Запорожский район гидротехнических сооружений) и Каховский.

В 2018 году по Днепру было перевезено 9 905,9 тысяч тонн грузов, что на 22,4% больше, чем годом ранее, когда по реке прошло 8 095,4 тысяч тонн.