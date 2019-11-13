В 2020 году на Днепре отремонтируют 4 судоходных шлюза

11:30 15.11.2019   Украина

В следующем году с целью обеспечения безопасности судоходства должны быть отремонтированы четыре шлюза на Днепре.

Как пишет ЦТС, с таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, представляя план деятельности министерства на 2020 год и на ближайшие пять лет.

Также было заявлено, что за следующие пять лет речные перевозки должны вырасти в три раза.

"Развитие речных перевозок позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест за счет увеличения заказов для украинских судостроительных компаний", - отметил Владислав Криклий.

Речные перевозки должны вырасти в три раза. Внедрение реформы в сфере водного транспорта станет хорошим стимулом для расширения возможностей транспортной инфраструктуры Украины. В 2020 году будет отремонтировано 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства, говорится на сайте МИУ.

Напомним, ранее Мининфраструктуры предложило направить 1% средств Дорожного фонда на развитие внутренних водных путей, в частности, на дноуглубление рек и ремонт шлюзов. "Мы же это предусмотрели в новом законопроекте, и будет 1% от Дорожного фонда (ориентировочно 740 млн грн) в год финансирования из спецфонда для обеспечения дноуглубительных работ и ремонта шлюзов", - сказал в октябре Криклий.

В свою очередь советник главы МИУ Виктор Довгань написал в блоге на ЦТС, что на первом этапе дноуглубление и ремонт шлюзов Днепровского каскада потребуют 32,5 млн евро.

Как известно, на Днепре функционируют шесть судоходных шлюзов, к которым относятся Киевский, Каневский, Кременчугский, Днепродзержинский, ЗРГС (Запорожский район гидротехнических сооружений) и Каховский.

В 2018 году по Днепру было перевезено 9 905,9 тысяч тонн грузов, что на 22,4% больше, чем годом ранее, когда по реке прошло 8 095,4 тысяч тонн.



Ще на цю тему:

09:15 22.10.2019
У січні-вересні обсяг вантажоперевезень Дніпром виріс на 26%
21:00 18.10.2019
Беларусь построит на границе с Украиной порт за $20 млн
11:23 21.05.2018
Беларусь закупит дополнительный флот для перевозок грузов по Днепру до Одессы
20:03 12.04.2018
"Дноуглубительный флот" АМПУ в течение 2 месяцев начнет дноуглубление Днепра
09:57 04.04.2018
Танкер ODESSEY 1 впервые перевез по Днепру удобрения КАС-32 / Фото
02:43 28.03.2018
Украина использует потенциал Днепра менее чем на 1%
09:40 31.01.2018
АМПУ планирует провести дноуглубление Днепра в 2018 году
11:27 25.01.2018
«Нибулон» установит причалы в Николаеве и Очакове и хочет запустить новые маршруты скоростных судов
11:11 01.12.2017
«Нибулон» планирует пустить скоростной катамаран между Одессой и Белгород-Днестровским
12:36 09.08.2017
Беларусь и Турция договариваются о доставке грузов через Украину по Днепру
10:19 02.08.2017
После арбузов из Херсона в Киев хотят баржами везти фрукты и овощи
13:00 10.07.2017
Из Херсона в Беларусь по Днепру доставили два 170-тонных реактора для «Мозырского НПЗ» / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
14:15 15.11.2019
ЮВО: Российские военные развернут на побережье Каспия еще один ракетный комплекс "Бал"
12:30 15.11.2019
Росія відреагувала на висновки JIT щодо зв'язку терористів "ДНР" і ФСБ РФ у справі МН17
10:45 15.11.2019
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
08:45 15.11.2019
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
09:00 15.11.2019
Турция начала строительство военной базы в Сирии
12:45 14.11.2019
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 15.11.2019
Россия сконцентрировала в Черном море корабли с «Калибрами»
15:00 15.11.2019
За 10 месяцев жители Крыма обеспечили более 40% доходов «республиканского» бюджета
14:45 15.11.2019
За 10 месяцев по Днепру перевезли почти столько же грузов, как за весь 2018 год
14:30 15.11.2019
Грузоперевалка в порту Пивденный с начала года выросла на 28%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд