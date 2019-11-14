В результате взрывов, которые произошли на востоке Турции, в провинции Шанлыурфа, ранены 17 человек, из них 16 – военнослужащие.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на агентство IHA.

“В разультаті двух отдельных взрывов, которые произошли на складах боеприпасов, 17 человек, из них 16 военнослужащих, были ранены”, – сообщает агентство со ссылкой на руководство провинции.

Взрывы произошли в 22.30 по местному времени (21.30 – по-Киевскому). Пострадавшие эвакуированы, идет расследование инцидента.

Взрыв произошел на территории воинской части – командование 20-й бронетанковой бригады в районе Халилие. Как известно, турецкая Шанлыурфа стала центром управления операцией «Источник мира» на севере Турции, также здесь, кроме турецкой столицы, велись переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на севере Сирии.