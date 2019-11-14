На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых

11:00 15.11.2019   Турция

В результате взрывов, которые произошли на востоке Турции, в провинции Шанлыурфа, ранены 17 человек, из них 16 – военнослужащие. 

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на агентство IHA. 

“В разультаті двух отдельных взрывов, которые произошли на складах боеприпасов, 17 человек, из них 16 военнослужащих, были ранены”, – сообщает агентство со ссылкой на руководство провинции. 

Взрывы произошли в 22.30 по местному времени (21.30 – по-Киевскому). Пострадавшие эвакуированы, идет расследование инцидента. 

Взрыв произошел на территории воинской части – командование 20-й бронетанковой бригады в районе Халилие. Как известно, турецкая Шанлыурфа стала центром управления операцией «Источник мира» на севере Турции, также здесь, кроме турецкой столицы, велись переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на севере Сирии.



Ще на цю тему:

15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
08:30 19.08.2019
Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали / Відео
16:52 25.07.2019
У Мінську назвали причину нападу на білоруського дипломата в Туреччині
22:16 12.07.2019
Курорти Туреччини затягнуло димом
16:41 02.05.2019
В Стамбуле произошел пожар на борту строящегося легкого авианосца "Анадолу" / Видео
16:01 22.04.2019
На лідера турецької опозиції напали на військовому похороні в Анкарі
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
10:24 13.12.2018
Столкновение поездов в Анкаре: 7 погибших, 46 раненых / Фото
15:28 26.11.2018
На жилой квартал Стамбула упал военный вертолет / Фото, видео
10:52 20.11.2018
Два человека погибли при крушении учебного самолета в Турции / Фото
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
10:56 09.07.2018
В Турции назвали причину железнодорожной катастрофы - число погибших достигло 24 человек / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
Всі новини країни
Россия Россия
14:15 15.11.2019
ЮВО: Российские военные развернут на побережье Каспия еще один ракетный комплекс "Бал"
12:30 15.11.2019
Росія відреагувала на висновки JIT щодо зв'язку терористів "ДНР" і ФСБ РФ у справі МН17
10:45 15.11.2019
ЮВО: Молодые экипажи Су-24М учились уничтожать противника
08:45 15.11.2019
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
13:15 15.11.2019
Крупную ГЭС на юго-востоке Турции введут в строй в 2020 году / Фото
11:00 15.11.2019
На военных складах Турции произошла серия взрывов: десятки раненых
09:00 15.11.2019
Турция начала строительство военной базы в Сирии
12:45 14.11.2019
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 15.11.2019
Россия сконцентрировала в Черном море корабли с «Калибрами»
15:00 15.11.2019
За 10 месяцев жители Крыма обеспечили более 40% доходов «республиканского» бюджета
14:45 15.11.2019
За 10 месяцев по Днепру перевезли почти столько же грузов, как за весь 2018 год
14:30 15.11.2019
Грузоперевалка в порту Пивденный с начала года выросла на 28%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд