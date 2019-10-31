Оператор железнодорожный пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) оценивает потенциальный пассажиропоток в 2020 году в 1,8 млн человек.

Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Ганов, пишет Крыминформ.

«Прогнозируя пассажиропоток на следующий год, ориентируемся на цифру 1,8 млн человек», - цитирует Ганова российское СМИ.

Ганов также подчеркнул, что компания намерена установить стоимость билетов ниже, чем на авиатранспорт. «Ориентир по стоимости ж/д билетов будет ниже стоимости авиаперелета, - сказал он. - Мы должны обеспечить время в пути и стоимость - два основных фактора. Мы должны быть дешевле самолета».

По его словам, среднегодовая загрузка поездов на двух маршрутах в Крым прогнозируется на уровне 60-65% из- за фактора сезонности.

Ганов добавил, что чистая прибыль оператора «Гранд Сервис Экспресс» в 2019 году планируется на уровне 150 млн рублей, прогноз по выручке составляет 1 млрд руб. По его словам, добавление нового сегмента в 2020 году даст прирост выручки в разы.

На текущий момент продано 20 тысяч билетов на поезда из Севастополя и Москвы в Крым и обратно.

Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив будет открыто в конце декабря. По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва. Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, однако, пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав поезда.