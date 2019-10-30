Молодые офицеры авиаполка Южного военного округа выполнили учебно-боевые задачи в ходе летной подготовки в Волгоградской области.

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24М провели разведку местности, в ходе которой обнаружили колонну военной техники и командный пункт условного противника, после чего уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику, выполнили маневры по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Полеты были проведены на высотах от 200 м до 1 тысяч метров, на скорости до 1 тысячи км/час. За время занятий было совершено около 20 самолетовылетов.

На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.