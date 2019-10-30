У МЗС прокоментували схвалення оновленої резолюції щодо Криму в ООН
|10:30 15.11.2019
|Крым
Міністерство закордонних справ України прокоментувало схвалення Генеральною Асамблеєю ООН оновленої та посиленої резолюції щодо прав людини в Криму.
Про це повідомила пресслужба МЗС, передає УНН.
"МЗС України вітає схвалення 14 листопада 2019 року Третім комітетом 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили в МЗС, резолюція має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим та м.Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародного співтовариства щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України. Документ був розроблений цього року з урахуванням доповіді Генерального секретаря ООН від 2 серпня 2019 року щодо ситуації з правами людини на пів острові.
У Міністерстві наголосили, що фіксація в резолюції примусової зміну складу населення півострова, переслідування окремих категорій кримчан, репресій правозахисників є потужним сигналом.
"Документ нагадує, що, відповідно до резолюції ГА ООН «Про визначення агресії» (1974), ніякі територіальні надбання чи особлива вигода, які були отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними", - зазначили в МЗС.
У Міністерстві закликали Росію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого Криму.
Нагадаємо, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини на Кримському півострові в умовах російської окупації. Дані інструменти мають посилити протидію спробам Росії легітимізувати анексію частини території України.
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