Міністерство закордонних справ України прокоментувало схвалення Генеральною Асамблеєю ООН оновленої та посиленої резолюції щодо прав людини в Криму.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає УНН.

"МЗС України вітає схвалення 14 листопада 2019 року Третім комітетом 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в МЗС, резолюція має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим та м.Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародного співтовариства щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України. Документ був розроблений цього року з урахуванням доповіді Генерального секретаря ООН від 2 серпня 2019 року щодо ситуації з правами людини на пів острові.

У Міністерстві наголосили, що фіксація в резолюції примусової зміну складу населення півострова, переслідування окремих категорій кримчан, репресій правозахисників є потужним сигналом.

"Документ нагадує, що, відповідно до резолюції ГА ООН «Про визначення агресії» (1974), ніякі територіальні надбання чи особлива вигода, які були отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними", - зазначили в МЗС.

У Міністерстві закликали Росію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого Криму.

Нагадаємо, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини на Кримському півострові в умовах російської окупації. Дані інструменти мають посилити протидію спробам Росії легітимізувати анексію частини території України.