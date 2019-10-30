Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрали та структурували докази участі військовослужбовців з 32 військових частин ЗС РФ в операції по захопленню та окупації Криму.

Про це йдеться в повідомленні InformNapalm.

На сьогоднішній день це найбільша база даних щодо Криму, що ґрунтується на OSINT-дослідженнях. Перелік виявлених підрозділів та частин розміщений списком з посиланнями на матеріали досліджень. Військові з 22 частин з цього переліку крім захоплення Криму також брали участь у бойових діях проти України на Донбасі. Це підкреслює, що гібридна російська військова агресія на сході України є продовженням війни, яку РФ розпочала з початком кримської авантюри.



Перелік підрозділів ЗС РФ які брали участь в захопленні Криму:

7057-а авіабаза морської авіації Чорноморського флоту ЗС РФ, АвБ МА (в/ч 49311, смт Кача, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

68-ма бригада кораблів охорони водного району, БрКОВР (в/ч 26977, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

11-а бригада протичовнових кораблів, Бр ПЧК (в/ч 42948, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

519-й окремий дивізіон розвідувальних кораблів, ОДРК (в/ч 53189, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

41-а бригада ракетних катерів ЧФ РФ (в/ч 72165, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

197-а бригада десантних кораблів (в/ч 72136, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

184-а бригада кораблів охорони водного району Новоросійської військово-морської бази (в/ч 90921, м. Новоросійськ). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

758 центр матеріально-технічного забезпечення (в/ч 63876, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

15-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада, РБрБО (в/ч 80365, м. Севастополь, окупований Крим). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

34-а бригада управління 58-ї армії Південного військового округу (в/ч 29202, м. Владикавказ, Північна Осетія). [В базі InformNapalm докази участі в окупації Криму];

15-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, ОМСБр (в/ч 90600, с. Рощинський, Самарська обл.). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

7-а окрема гвардійська танкова бригада, ОТБр (в/ч 89547, м. Чебаркуль, Челябінська область). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

2-а окрема бригада СпП ГРУ ГШ ЗС РФ (в/ч 64044, мк.р-он Промежиці, м.Псков). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

18-а окрема гвардійська мотострілецька бригада (в/ч 27777, Ханкала і станиця Калиновська, Чеченська Республіка, примітка – з 2009 року – 18 ОМсБр. З 2016 року – знову 42 МСД, 7 грудня 2016 року бригада була переформована в 71-й мотострілецький полк відновленої 42-ї мотострілецької дивізії). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

66-а бригада управління, ОБрЗв (в/ч 41600, м. Ставрополь). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

10-а окрема бригада спеціального призначення, ОБрСпП (в/ч 51532, н.п. Молькіно, м. Гарячий Ключ, Краснодарський край). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

19-а окрема мотострілецька бригада (в/ч 20634, м. Владикавказ, Північна Осетія). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

7-а гвардійська десантно-штурмова (гірська) дивізія (в/ч 61756, м. Новоросійськ, примітка – 108-й (в/ч 42091) і 247-й (в/ч 54801) парашутно-десантні полки входять до складу дивізії). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

16-а окрема бригада спеціального призначення, ОБрСпП (в/ч 54607, м. Тамбов). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

21-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, ОМсБр (в/ч 12128, с. Тоцьке, Оренбурзька обл.). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія (в/ч 07264, м. Псков, примітка – зі складу дивізії в Україні були зафіксовані: 104-й парашутно-десантний полк (в/ч 32515 та 234-й парашутно-десантний полк (в/ч 74268). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

99-а окрема бригада матеріально-технічного забезпечення, ОБрМТЗ (в/ч 72153, м. Майкоп, Адигея). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

32-а окрема мотострілецька бригада, ОМСБр (в/ч 22316, с. Шилово, Новосибірська обл.) [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, ОДШБр (в/ч 73612, м.Ульяновськ). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

136-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, ОМСБр (в/ч 63354, м. Буйнакськ, Дагестан). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

34-а окрема мотострілецька бригада, ОМСБр (в/ч 01485, ст. Сторожова-2, Карачаєво-Черкеська Республіка). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

74-а окрема гвардійська мотострілецька бригада, ОМСБр (в/ч 21005, м. Юрга, Кемеровська обл.). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

810-та окрема бригада морської піхоти, ОБрМП (в/ч 13140, м. Севастополь (окупована територія України). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

7-а військова база (в/ч 09332, Абхазія, окупована частина Грузії). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

291-а артилерійська бригада (в/ч 64670, ст. Троїцька, Республіка Інгушетія). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

346-а окрема бригада спеціального призначення, ОБрСпП (в/ч 31681, м. Прохладний, Республіка Кабардино-Балкарія). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

22-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення, ОБрСпП (в/ч 11659, п.Степний). [В базі InformNapalm докази участі в операціях в Криму і на Донбасі];

Представлені дані значною мірою доповнюють відомості військової прокуратури України про підрозділи і техніку ЗС РФ, які забезпечували окупацію Криму, оприлюднені в 2016 році.

Як повідомляла група «ІС», доведено факт участі десантного корабля РФ «Ямал» в захопленні Криму.