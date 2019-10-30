Проти проєкту резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна", який розглядав Третій комітет 74-ї сесії Генасамблеї ООН, голосували Російська Федерація та ще 22 країни.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Зокрема, висловилися проти документа Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д’Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.

Під час обговорення проєкту документа представник Росії Геннадій Кузьмін назвав "маячнею" озвучену інформацію про порушення прав людини в окупованому Криму і заявив, звертаючись до присутніх: "Натискаючи на зелену кнопку (тобто голосуючи "за" - ред.), ви голосуєте проти Російської Федерації".

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на це зауважив, що представник РФ назвав "маячнею" доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, представлену у вересні 2019 року. Те, що представник РФ образив Генсека і всю Організацію, а також вдався до відвертих погроз представникам комітету, "не повинно залишитися без реакції", підкреслив український дипломат.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції в Третьому комітеті ГА ООН, у коментарі Укрінформу зазначив: "Таке я бачу вперше - щоб із трибуни Організації Об’єднаних Націй лунала пряма погроза представникам, котрі висловлюють позицію шляхом голосування".

Як повідомлялось, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія". Загалом, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82.



Фото: UKR Mission to UN